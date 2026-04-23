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    Besonders beachtet!

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    Wolters Kluwer Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 23.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Wolters Kluwer Aktie bisher Verluste von -4,27 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wolters Kluwer Aktie.

    Besonders beachtet! - Wolters Kluwer Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 23.04.2026
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

    Wolters Kluwer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.04.2026

    Mit einer Performance von -4,27 % musste die Wolters Kluwer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Wolters Kluwer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,42 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,27 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Wolters Kluwer insgesamt ein Minus von -18,69 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wolters Kluwer -23,34 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,07 % geändert.

    Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,80 %
    1 Monat +4,44 %
    3 Monate -18,69 %
    1 Jahr -54,91 %
    Stand: 23.04.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,21 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 23.04.2026


    Top- und Flop-Aktien am 23.04.2026 im E-Stoxx 50.

    Börsen Update Europa - 23.04. - MDAX schwach -1,80 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Share Buyback Transaction Details April 16 – April 22, 2026


    PRESS RELEASE                                         Share Buyback Transaction Details April 16 – April 22, 2026 Alphen aan den Rijn – April 23, 2026 - Wolters Kluwer (Euronext: WKL), a global leader in professional information solutions, …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Wolters Kluwer

    S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,92 %.

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    Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wolters Kluwer

    -4,15 %
    -3,00 %
    +4,65 %
    -18,74 %
    -55,26 %
    -44,96 %
    -11,94 %
    +100,92 %
    +156,36 %
    ISIN:NL0000395903WKN:A0J2R1
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    Verfasst von Markt Bote
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