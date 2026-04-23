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    Ölpreise legen deutlich zu - Presse

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    Qalibaf hat Verhandlungsteam verlassen

    Für Sie zusammengefasst
    • Rohölpreis stieg nach Rückzug aus Verhandlung
    • Brent 105,56 US-Dollar WTI ähnlich gehandelt
    • Qalibaf verließ Team, Gardisten blockieren Dialog
    Ölpreise legen deutlich zu - Presse - Qalibaf hat Verhandlungsteam verlassen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl ist am Donnerstag nach einem Medienbericht über den Rückzug eines wichtigen iranischen Politikers aus dem Verhandlungsteam deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni wurde bei 105,56 US-Dollar gehandelt und damit 3,6 Prozent höher als am Vortag. Die Entwicklung beim Preis für das US-Öl WTI verlief ähnlich.

    Dem israelischen Nachrichtensender N12 zufolge hat Irans Parlamentssprecher Mohammad Baqer Qalibaf das Verhandlungsteam seines Landes verlassen. Damit sei dieser einer Intervention der Revolutionären Garden gefolgt. Qalibaf hatte in den Verhandlungen zwischen den USA und Teheran im Iran-Krieg eine Schlüsselrolle inne. Der Rücktritt könnte laut Experten ein Zeichen sein, dass sich die eine harte Linie fahrenden Garden einem Dialog mit den Vereinigten Staaten verweigern. Das würde die Wiedereröffnung der Straße von Hormus in einer Vereinbarung beider Seiten erschweren./he





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