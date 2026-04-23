🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    277 Aufrufe 277 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kurse geraten unter Druck - Bericht über Machtkämpfe im Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Märkte fallen nach Iran-Krise und Ölpreisen
    • Softwarewerte stürzen, Chipaktien profitieren stark
    • Quartalsberichte zwiespältig, KI-Sorgen belasten Kurse
    Aktien New York - Kurse geraten unter Druck - Bericht über Machtkämpfe im Iran
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekordmarken einiger Indizes ist die Luft an den US-Aktienmärkten am Donnerstag raus. Die Waffenruhe im Iran-Krieg steht zunehmend auf der Kippe und die Ölpreise steigen wieder. In Verbindung steht dies mit einem Bericht über eine sehr tiefe Krise in der Teheraner Führung. Bei US-Einzelwerten stand die Berichtssaison mit Licht und Schatten im Mittelpunkt.

    Der Dow Jones Industrial weitete sein Minus zwei Stunden vor Schluss mit 49.106 Punkten auf 0,8 Prozent aus. Er ist der einzige Index, der wie schon in den vergangenen Tagen keinen Rekord aufstellen konnte. Nach zuvor erreichten Bestmarken sackten aber auch die beiden anderen US-Leitindizes klar ins Minus: Der marktbreite S&P 500 gab zuletzt um 0,8 Prozent auf 7.081 Punkte nach. Der Nasdaq 100 verlor 0,9 Prozent auf 26.695 Punkte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.956,25€
    Basispreis
    7,26
    Ask
    × 9,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.248,27€
    Basispreis
    7,45
    Ask
    × 9,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eine zweite Gesprächsrunde zwischen den Kriegsparteien USA und Iran bleibt nicht absehbar. Belastend wirkten weitere Angriffe und Drohungen gegen Schiffe in der Straße von Hormus, aber auch ein Bericht des israelischen Nachrichtensenders N12 über weitreichende Machtkämpfe im Iran. Im Zentrum dessen stehe Mohammad Baqer Qalibaf, der Sprecher des iranischen Parlaments, der bisher ein Koordinator der Kontakte mit den USA und dem Vermittlerland Pakistan gewesen ist. Laut dem Bericht ist dieser einer Intervention der Revolutionären Garden zurückgetreten.

    Im US-Technologiesektor, der an der Nasdaq großes Gewicht hat, stand abrutschenden Software- und IT-Aktien eine Rally im Chipsektor gegenüber. Im Softwarebereich kochten alte Bedenken um die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz wieder hoch, gepaart mit der Befürchtung einer bremsenden Wirkung des Iran-Krieges.

    Die Titel von ServiceNow prägten das schlechte Software-Bild mit einem Kurseinbruch um 18 Prozent, nachdem das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen enttäuscht hatte und dabei wegen des Nahost-Konflikts von Nachfrage-Verzögerungen berichtet hatte. Dies belastete sektorweit die Kurse: Auch die Titel von Microsoft , Salesforce , Oracle und Adobe sackten im Größenbereich von vier bis neun Prozent ab.

    Schlechte Nachrichten kamen im Technologiebereich auch von dem IT-Riesen IBM , dessen Titel unter den größten Dow-Verlierern um etwa neun Prozent abrutschten. Hier galten erneute Sorgen vor dem störenden Einfluss der Künstlichen Intelligenz für die Anleger als schwere Belastung. Im ersten Quartal hatte IBM zwar starke Umsätze gemeldet, aber die Jahresziele nicht höher gesteckt.

    Positiv gegenüber standen im Tech-Sektor die Chipwerte, angetrieben von Texas Instruments mit einem Kurssprung um 17 Prozent. Der Halbleiterhersteller profitierte in Zeiten des KI-Booms von den Ausgaben für Rechenzentren und meldete nicht nur ein starkes Quartal, sondern erfreute auch mit einem starken Jahresausblick. Die Bank of America sprach den Titeln daraufhin eine Kaufempfehlung aus.

    Neben Microsoft der zweitgrößte Verlierer unter den "Magnificent 7" war Tesla. Nach der Ankündigung des Elektroautobauers, dass die Investitionen nochmals massiv erhöht werden, um sich neue Geschäftspotenziale im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu erschließen, büßte der Kurs 3,6 Prozent ein.

    Im Dow wurden auch Honeywell und American Express zur Belastung, indem beide Aktien nach den vorgelegten Zahlen um 2,4 respektive 4,7 Prozent fielen. Am breiten Markt wurde bei Fluggesellschaften eine anfängliche Erholung gebremst, die noch mit den Resultaten von American Airlines begründet worden war. Zuletzt ging der Rückenwind aber wegen der wieder anziehenden Ölpreise verloren.

    Gut da standen die Comcast -Titel nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen, die über den Erwartungen lagen. Freundlich zeigten sich Werte aus dem Telekom-Sektor, der am Vortag stark unter Druck gestanden hatte. Die Titel von T-Mobile US erholten sich um fast drei Prozent von den jüngsten Verlusten, die von einem Bericht über eine potenzielle Kombination mit der Deutschen Telekom ausgelöst worden waren./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,98 % und einem Kurs von 203,4 auf Tradegate (23. April 2026, 20:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,64 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +43,26 %/+89,61 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Kurse geraten unter Druck - Bericht über Machtkämpfe im Iran Nach den jüngsten Rekordmarken einiger Indizes ist die Luft an den US-Aktienmärkten am Donnerstag raus. Die Waffenruhe im Iran-Krieg steht zunehmend auf der Kippe und die Ölpreise steigen wieder. In Verbindung steht dies mit einem Bericht über eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     