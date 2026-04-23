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    Marktgeflüster

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    Iran: Trump und Israel vor Angriff? Hinweise verdichten sich!

    Dafür spricht nicht nur der massive Aufmarsch von US-Militär in Richtung Iran, sondern vor allem auch Aussagen aus Israel: man bereite sich auf erneute Angriffe auf das Regime in Teheran vor

    Während die Wall Street weiter in Euphorie schwelgt, verdichten sich die Hinweise, dass Trump und Israel den Iran erneut bombardieren werden! Dafür spricht nicht nur der massive Aufmarsch von US-Militär in Richtung Iran, sondern vor allem auch Aussagen aus Israel: man bereite sich auf erneute Angriffe auf das Regime in Teheran vor, so der israelische Verteidigungsminister Katz. Auch Tweets von Trump deuten daraufhin, zumal immer offensichtlicher wird, dass die radikalen Revolutionsgarden die Macht in Teheran haben. Heute Abend häuften sich dann Meldungen über vermeintliche Angriffe auf den Iran, die aber wohl nicht zutreffend sind. Aber es zeigt, wie sich die Situation erneut zuspitzt - während die Finanzmärkte glaubten, sie könnten das Thema abhaken..

     

    Das Video "Iran: Trump und Israel vor Angriff? Hinweise verdichten sich! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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