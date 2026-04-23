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    Kanzler Merz begrüßt EU-Entscheidung für Ukraine-Darlehen

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz begrüßt EU-Darlehen über 90 Milliarden Euro
    • Erste Zahlung noch in diesem Quartal geplant
    • Darlehen sichert Abwehrkampf und Staatsfinanzen
    Kanzler Merz begrüßt EU-Entscheidung für Ukraine-Darlehen
    Foto: Siarhei - 356130783

    AGIA NAPA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Beschluss für das 90 Milliarden Euro schwere EU-Unterstützungsdarlehen für die Ukraine begrüßt. "Ich bin sehr dankbar, dass das Darlehen der Europäischen Union jetzt endgültig freigegeben worden ist", sagte Merz beim informellen EU-Gipfel in Zypern.

    Einen Tag nach Ende der Blockade des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban hatte die zyprische EU-Ratspräsidentschaft den erfolgreichen Abschluss eines formellen Entscheidungsverfahrens für das Milliardenpaket bekanntgegeben. Damit kann die Auszahlung der ersten Darlehensbeträge an die Ukraine geplant werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte eine erste Zahlung noch in diesem Quartal in Aussicht.

    Das Darlehen der EU soll der Ukraine die Fortsetzung ihres Abwehrkampfes gegen die russischen Invasionstruppen ermöglichen und es vor einer Staatspleite bewahren./tre/DP/he





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    Kanzler Merz begrüßt EU-Entscheidung für Ukraine-Darlehen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Beschluss für das 90 Milliarden Euro schwere EU-Unterstützungsdarlehen für die Ukraine begrüßt. "Ich bin sehr dankbar, dass das Darlehen der Europäischen Union jetzt endgültig freigegeben worden ist", sagte …
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