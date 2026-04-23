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    Vizsla Silver vergibt EPCM- und Minenplanungsverträge für die Entwicklung des Panuco-Silber-Gold-Projekts

    Vizsla Silver vergibt EPCM- und Minenplanungsverträge für die Entwicklung des Panuco-Silber-Gold-Projekts
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia (23. April 2026) – Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) („Vizsla Silver“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es den Auftrag für Engineering, Beschaffung und Bauleitung (den „EPCM“-Auftrag) an M3 Engineering & Technology Corp. („M3“ oder „M3 Engineering“) vergeben und einen Vertrag über die Minenplanung mit Mining Plus abgeschlossen hat. Beide Auftragnehmer werden die Weiterentwicklung des Flaggschiff-Projekts Panuco (Silber-Gold) unterstützen.

     

    „Die Beauftragung wichtiger Partner für die Ingenieur- und Bergwerksplanung stellt einen wichtigen Schritt bei der Weiterentwicklung unseres Panuco-Projekts dar“, sagte Michael Konnert, Präsident und CEO. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit M3 und Mining Plus, während wir uns auf die Mobilisierung zubewegen.”

     

    Gemeinsam mit seinen Partnern wird das Unternehmen außerhalb des Standorts an der detaillierten Planung, der Bauplanung und der Beschaffung von Ausrüstung arbeiten und gleichzeitig die langfristigen Sicherheitspläne für das Panuco-Projekt weiter vorantreiben. Vizsla Silver teilt mit, dass die wichtigsten Entwicklungsaktivitäten weiterhin gemäß den zuvor bekannt gegebenen Zeitplänen voranschreiten.

     

    Auswahl des EPCM-Vertrags

     

    M3 Engineering ist ein erfahrenes Ingenieurbüro, das sich auf Aufbereitungs- und Infrastrukturprojekte spezialisiert hat. Das Unternehmen war an der Planung und dem Bau mehrerer Bergbauprojekte in Mexiko beteiligt, darunter Mercedes, Los Gatos, Peñasquito, Camino Rojo und Terronera.

     

    Seit dem Abschluss der Panuco-Machbarkeitsstudie (veröffentlicht im November 2025) arbeitet Vizsla Silver mit M3 Engineering zusammen, um die Planung und Entwicklung des Projekts zu unterstützen. Der EPCM-Auftragsumfang umfasst die Aufbereitungsanlage und die oberirdische Infrastruktur im Wert von ca. 170 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen und M3 Engineering sind derzeit dabei, die Bedingungen des endgültigen EPCM-Vertrags festzulegen.

     

    M3 Engineering & Technology Corp. ist stolz darauf, mit unserem technischen Fachwissen Vizsla Silver bei der Weiterentwicklung des Silber-Gold-Projekts Panuco zu unterstützen“, sagte Alberto Bennett, Präsident und CEO von M3 Engineering. „Wir freuen uns darauf, weiterhin eng mit dem Team von Vizsla Silver zusammenzuarbeiten, um ein weiteres erfolgreiches Projekt in Mexiko termingerecht und im Rahmen des Budgets abzuschließen.“

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    Vizsla Silver vergibt EPCM- und Minenplanungsverträge für die Entwicklung des Panuco-Silber-Gold-Projekts www.vizslasilvercorp.caVancouver, British Columbia (23. April 2026) – Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) („Vizsla Silver“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es den Auftrag für Engineering, Beschaffung und …
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