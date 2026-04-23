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    Hapag-Lloyd sieht noch keine Möglichkeit für Hormus-Passage

    Für Sie zusammengefasst
    • Hapag-Lloyd leitet keine Schiffe durch Hormus
    • Iran-Krieg verursacht wöchentliche Kosten von 50 Mio
    • Kunden akzeptieren Zuschläge wegen Treibstoffkosten
    Hapag-Lloyd sieht noch keine Möglichkeit für Hormus-Passage
    Foto: Marcus Brandt - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd sieht derzeit keine Option, ihre im Persischen Golf festsitzenden Handelsschiffe durch die Straße von Hormus zu leiten. Es gebe derzeit keine Möglichkeit einer Durchfahrt und man warte auf eine Gelegenheit, sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen. Weitere Details nannte er nicht. Nach früheren Konzernangaben saßen sechs Handelsschiffe der Reederei im Golf fest.

    Jansen sagte, der Iran-Krieg verursache wöchentlich zusätzliche Kosten von rund 50 Millionen US-Dollar (rund 42,8 Millionen Euro). Er begründete das mit gestiegenen Treibstoffpreisen. Von Kunden verlangt Hapag-Lloyd wegen der Mehrkosten Zuschläge. Für die Zuschläge gebe es seitens der Kunden "gute Akzeptanz", sagte Jansen.

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    Im März wurde bekannt, dass das im Golf liegende Hapag-Lloyd-Containerschiff "Source Blessing" von einem Granatsplitter getroffen wurde. Ein Feuer brach aus, das die Besatzung löschte.

    Die Straße von Hormus ist nicht gefahrenfrei befahrbar, weil der Iran die freie Schifffahrt in der Meerenge südlich des Irans bedroht. Der Verkehr ist deshalb weitgehend zum Erliegen gekommen. Das Vorgehen des Irans verstößt nach Ansicht von Experten gegen das internationale Seerecht.

    Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass Irans Streitkräfte nach eigenen Angaben drei Frachtschiffe vor ihrer Küste angegriffen und manövrierunfähig gemacht haben. Zwei Schiffe seien beschlagnahmt worden. Darunter sei das Schiff "MSC Francesca" der Schweizer Containerreederei Mediterranean Shipping Company gewesen./lkm/DP/he

    Hapag-Lloyd

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 115,8 auf Tradegate (23. April 2026, 20:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um -3,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 20,39 Mrd..

    Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von -43,97 %/-1,72 % bedeutet.




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