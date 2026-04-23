RENK Group Aktie steigt auf 56,81€ - 23.04.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die RENK Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,06 % verkraften.

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von RENK Group. Sie steigt um +3,04 % auf 56,81€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RENK Group Aktie. Nach einem Plus von +0,05 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 56,81€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um +3,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,22 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von RENK Group +2,17 % gewonnen.

Während RENK Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,78 %. Damit gehört RENK Group heute zu den auffälligeren Werten.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,44 % 1 Monat +7,22 % 3 Monate -3,06 % 1 Jahr +9,74 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Stand: 23.04.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,69 Mrd.EUR € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach letzten Geschäftssignalen vor den Quartalszahlen des Rüstungsunternehmens auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das Management habe von einem starken Auftragseingang gesprochen …

Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes teils kräftig nachgeben, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil – besonders der MDAX steht im Fokus.

Die Renk Group hat von einem internationalen Kunden einen Auftrag zur Lieferung von Antriebskomponenten für den Bau eines unbemannten Überwasserschiffs für einen NATO-Staat erhalten. Das Systempaket umfasst Elektromotoren, Kupplungen und Getriebe. …

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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.