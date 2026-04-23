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    Besonders beachtet!

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    RENK Group Aktie steigt auf 56,81€ - 23.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die RENK Group Aktie bisher um +3,04 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Besonders beachtet! - RENK Group Aktie steigt auf 56,81€ - 23.04.2026
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von RENK Group. Sie steigt um +3,04 % auf 56,81. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RENK Group Aktie. Nach einem Plus von +0,05 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 56,81. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die RENK Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,06 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um +3,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,22 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von RENK Group +2,17 % gewonnen.

    Während RENK Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,78 %. Damit gehört RENK Group heute zu den auffälligeren Werten.

    RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,44 %
    1 Monat +7,22 %
    3 Monate -3,06 %
    1 Jahr +9,74 %
    Stand: 23.04.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,69 Mrd.EUR € wert.

    JEFFERIES stuft Renk auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach letzten Geschäftssignalen vor den Quartalszahlen des Rüstungsunternehmens auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das Management habe von einem starken Auftragseingang gesprochen …

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    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    +2,47 %
    +3,46 %
    +7,28 %
    -1,36 %
    +9,36 %
    +245,75 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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