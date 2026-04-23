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    Die Kategorie „Elektronik und Haushaltsgeräte" auf der 139. Canton Fair rückt AInative-Geräte, angewandte Robotik und umweltfreundliches Design in den Mittelpunkt

    GUANGZHOU, China, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- Auf der 139. Canton Fair zeigte sich in der Kategorie „Elektronik und Haushaltsgeräte" eine deutliche Verschiebung der weltweiten Prioritäten im Hardware-Bereich. Die Aussteller präsentierten Produkte, die eine intensivere Nutzung von KI, eine steigende Nachfrage nach skalierbarer Automatisierung sowie ein verstärktes Engagement für Nachhaltigkeit und eine verbesserte Benutzererfahrung widerspiegeln.

    Einer der auffälligsten Trends ist der Übergang von „KI-fähigen" Produkten zu wirklich KI-nativen Geräten. KI-Modelle fungieren nicht mehr als Zusatzfunktionen, sondern sind nun fest in den Kern des Hardware-Designs eingebettet. Multimodale biometrische Terminals, KI-gestützte Konferenzsysteme, Übersetzungsbrillen und Geräte für mehrsprachige Simultanübersetzung demonstrierten Echtzeitfähigkeiten beim Verstehen, Übersetzen und bei der Entscheidungsfindung, oft angetrieben durch auf dem Gerät selbst oder in einer hybriden Edge-Cloud-Umgebung laufende große Sprachmodelle. Selbst traditionelle Hardwarebranchen wie Bildschirme, Luftreiniger und Bildgebungs- und Druckgeräte entwickeln sich durch die Integration von KI zu interaktiven Systemen, die interpretieren, reagieren und lernen können. Multimodale Wahrnehmung, die Sprache, Bild, Gestik, Lippenbewegungen und knochengeführten Schall kombiniert, wird ebenfalls zum Standard.

    Auch die Robotik trat als wichtiges Highlight in den Vordergrund, wobei Produkte den Übergang von Demonstrationsmodellen hin zu großflächigem Einsatz und unbemanntem Betrieb vollzogen. Roboter für Reinigung, Inspektion, Bodenreinigung und Kaffeezubereitung legten den Schwerpunkt auf einen autonomen 24/7-Betrieb, während Roboter für den industriellen und öffentlichen Sektor auf Zuverlässigkeit, hohe Schutzklassen und Anpassungsfähigkeit an extreme Umgebungen ausgerichtet waren. Es wurde eine große Vielfalt an Formen gezeigt, darunter humanoide, vierbeinige, radgetriebene, kugelförmige und hybride Designs, doch alle hatten ein gemeinsames Ziel: die Verringerung der Abhängigkeit von Arbeitskräften, die Verbesserung der Betriebsstabilität und die Steigerung der Produktivität.

    Ein zunehmender Trend ist die Verlagerung der Datenverarbeitung näher an den Ort ihrer Entstehung, angetrieben durch den Bedarf an höherer Sicherheit, schnelleren Reaktionszeiten und zuverlässigerer Leistung. Viele Produkte legen nun Wert darauf, Modelle lokal auszuführen, Aufgaben offline zu bewältigen und Informationen sicher zu speichern, um den Anforderungen von Behörden, der Industrie und anderen Anwendern mit hohen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.

    Über Leistung und Intelligenz hinaus legten die Aussteller zunehmend Wert auf emotionalen Wert und Ästhetik. Geräte werden nicht mehr nur als funktionale Werkzeuge betrachtet, sondern als Lifestyle-Elemente, die das Nutzererlebnis prägen – von immersivem Audio und hochwertigen Materialien bis hin zu KI-Begleitung und visuell ansprechenden Designs.

    Gleichzeitig ist Nachhaltigkeit zu einer Grundvoraussetzung statt zu einem Bonus geworden, wobei energiesparender Betrieb, langlebiges Design, recycelbare Materialien, die Integration von Energiespeichern und Lösungen für erneuerbare Energien direkt in die Produktentwicklung integriert sind.

    Für die Vorregistrierung klicken Sie bitte hier: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2963960/1.jpg

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-kategorie-elektronik-und-haushaltsgerate-auf-der-139-canton-fair-ruckt-ainative-gerate-angewandte-robotik-und-umweltfreundliches-design-in-den-mittelpunkt-302752211.html





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