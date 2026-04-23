Kohler und Flamingo Estate schaffen auf der Mailänder Designwoche ein skulpturales Badehaus, das von Ritualen, Natur und Handwerkskunst geprägt ist

MAILAND, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- Kohler präsentiert in Zusammenarbeit mit Richard Christiansen, dem Gründer von Flamingo Estate, auf der Mailänder Designwoche 2026 das Flamingo Estate Bathhouse von Kohler. Die immersive, multisensorische Installation entführt die Besucher in eine elementare Welt, in der Architektur, Landschaft und Ruhe als ein einziges, miteinander verflochtenes Erlebnis begriffen werden und einen Raum der Besinnung und Erneuerung schaffen.

Die Installation befindet sich im Innenhof des Padiglione d'Arte Contemporanea (Via Palestro 14) und wird vom Badehaus geprägt, einem kühnen Bauwerk im brutalistischen Stil, das organisch aus einer Wiese mit sieben Arten wildwachsender Blumen zu wachsen scheint und so die Grenze zwischen gebauter Form und lebendigem Ökosystem auflöst. Inspiriert vom Badehaus auf dem Flamingo Estate in Kalifornien, greift die 247 Quadratmeter große monolithische Struktur auf eine Palette aus verwitterten Metallen und elementaren Oberflächen zurück. Das mit Intonachino-Putz verkleidete Badehaus, dessen Oberfläche an die mineralische Textur und Schwere von Beton erinnert, verfügt über monumentale Buntglasfenster des Mailänder Kunsthandwerkers Samuele Dossena, die das Licht über terrakottafarbene Oberflächen streuen, während Kerzen von Flamingo Estate die Wände säumen und eine ruhige, beruhigende Atmosphäre schaffen.

„Das Badehaus ist eine Meditation über Rituale, Natur und die stille Kraft der Materialien", sagte Richard Christiansen, Gründer von Flamingo Estate. „Wir haben uns einen Ort vorgestellt, an dem Wildblumen, Wasser und Licht zusammenkommen, um ein sinnliches Erlebnis zu schaffen, das uns wieder mit den Rhythmen der Erde verbindet. Die Zusammenarbeit mit Kohler ermöglichte es uns, diese Vision mit außergewöhnlicher Handwerkskunst zum Leben zu erwecken und einen Raum zu schaffen, der die Menschen dazu einlädt, zu entschleunigen, nachzudenken und sich wieder auf die Natur einzulassen."

Beim Betreten des Badehauses begegnen die Besucher „Reverie", einer Neuinterpretation von Kohlers ikonischer freistehender Badewanne aus emailliertem Gusseisen, die mit einer Kupferverkleidung neu gestaltet wurde und als Blickfang des Raums dient. Die Verkleidung umhüllt die Badewanne aus Gusseisen, die zu mindestens 80 % aus recycelten Materialien besteht, und unterstreicht damit eine Tradition nachhaltiger Handwerkskunst, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Dies ist das erste Mal, dass Kohler Kupfer als prägendes Material im Badedesign einsetzt und damit der Kategorie eine neue Dimension verleiht.