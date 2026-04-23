Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 23.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.04.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
American Express
Tagesperformance: -4,59 %
Platz 1
Performance 1M: +13,73 %
Salesforce
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 2
Performance 1M: -8,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Salesforce. Fundamentals: FY26 Umsatz 41,5 Mrd USD (+10% YoY), Free Cash Flow 14,4 Mrd (+16%), non-GAAP-Op. Margin ca. 34%, Aktienrückkäufe/Dividende 14,3 Mrd USD; neues Buyback-Programm bis 50 Mrd USD – Cashflow-stützte Bewertung. Burry steigt ein; weitere Beiträge sprechen von Nachkäufen bei Rücksetzern. Konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salesforce eingestellt.
Caterpillar
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 3
Performance 1M: +23,45 %
Verizon Communications
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 4
Performance 1M: -9,28 %
Honeywell International
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 5
Performance 1M: -10,47 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 6
Performance 1M: -1,35 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 7
Performance 1M: -5,01 %
Microsoft
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 8
Performance 1M: +10,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes MSFT-Sentiment: Gewinnmitnahme/Rückgänge vs. weiter Aufwärts-Potenzial. Einige setzen Kursziel 500–600 USD und einen Aktien-Split im nächsten Jahr; andere berichten normale Rücksetzer (430→420) und einen technischen Breakout („Still und leise hat sich der Kurs befreit“). MSFT wird weiterhin als relativ günstig bewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.
Procter & Gamble
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 9
Performance 1M: -2,34 %
Walmart
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 10
Performance 1M: +9,85 %
Travelers Companies
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 11
Performance 1M: -0,39 %
Merck & Co
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 12
Performance 1M: -3,00 %
