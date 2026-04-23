RBC stuft VINCI auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Umsatz sei im ersten Quartal etwas zurückgegangen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In allen Sparten, aber vor allem im Baugeschäft habe der Konzern die Erwartungen nicht erfüllt. Es wirke aber so, als liege dies vor allem an Einmaleffekten und endendem Gegenwind. Stark seinen die Auftragseingänge im Contracting./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 13:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 13:23 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 130EUR auf Tradegate (23. April 2026, 21:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ruairi Cullinane

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 145

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

