EssilorLuxottica Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 23.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die EssilorLuxottica Aktie. Sie fällt um -4,00 % auf 190,95€. Die Talfahrt der EssilorLuxottica Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,56 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 190,95€, mit einem Minus von -4,00 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

EssilorLuxottica ist ein weltweit führender Brillen- und Augenoptikkonzern (Sehkorrektur, Sonnenbrillen, Optikgeräte). Marken: Ray-Ban, Oakley u.a., zudem Retailketten (z.B. Sunglass Hut). Starke vertikale Integration von Glas bis Handel. Hauptkonkurrenten: Safilo, Hoya, Zeiss, Fielmann. USP: globale Markenmacht, Omnichannel-Vertrieb, Technologie- und Innovationsführerschaft in Brillengläsern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei EssilorLuxottica abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -26,15 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die EssilorLuxottica Aktie damit um -7,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,46 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von EssilorLuxottica -26,95 % verloren.

Während EssilorLuxottica deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,80 %. Damit gehört EssilorLuxottica heute zu den auffälligeren Werten.

EssilorLuxottica Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,48 % 1 Monat +2,46 % 3 Monate -26,15 % 1 Jahr -22,29 %

Informationen zur EssilorLuxottica Aktie

Stand: 23.04.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 463 Mio. EssilorLuxottica Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,37 Mrd.EUR € wert.

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Top- und Flop-Aktien am 23.04.2026 im E-Stoxx 50.

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Ob die EssilorLuxottica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EssilorLuxottica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.