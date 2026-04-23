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    Besonders beachtet!

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    EssilorLuxottica Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 23.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die EssilorLuxottica Aktie bisher Verluste von -4,00 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der EssilorLuxottica Aktie.

    Besonders beachtet! - EssilorLuxottica Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 23.04.2026
    Foto: EssilorLuxottica

    EssilorLuxottica ist ein weltweit führender Brillen- und Augenoptikkonzern (Sehkorrektur, Sonnenbrillen, Optikgeräte). Marken: Ray-Ban, Oakley u.a., zudem Retailketten (z.B. Sunglass Hut). Starke vertikale Integration von Glas bis Handel. Hauptkonkurrenten: Safilo, Hoya, Zeiss, Fielmann. USP: globale Markenmacht, Omnichannel-Vertrieb, Technologie- und Innovationsführerschaft in Brillengläsern.

    EssilorLuxottica Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.04.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die EssilorLuxottica Aktie. Sie fällt um -4,00 % auf 190,95. Die Talfahrt der EssilorLuxottica Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,56 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 190,95, mit einem Minus von -4,00 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei EssilorLuxottica abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -26,15 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die EssilorLuxottica Aktie damit um -7,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,46 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von EssilorLuxottica -26,95 % verloren.

    Während EssilorLuxottica deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,80 %. Damit gehört EssilorLuxottica heute zu den auffälligeren Werten.

    EssilorLuxottica Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,48 %
    1 Monat +2,46 %
    3 Monate -26,15 %
    1 Jahr -22,29 %
    Stand: 23.04.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur EssilorLuxottica Aktie

    Es gibt 463 Mio. EssilorLuxottica Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,37 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die EssilorLuxottica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EssilorLuxottica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    EssilorLuxottica

    -4,00 %
    -7,48 %
    +2,46 %
    -26,15 %
    -22,29 %
    +6,37 %
    +39,13 %
    +73,84 %
    +214,15 %
    ISIN:FR0000121667WKN:863195
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