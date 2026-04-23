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    ROUNDUP/US-Militär

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    Dritter Flugzeugträger in Richtung Iran verlegt

    Für Sie zusammengefasst
    • USS George H.W. Bush in Centcom Bereich angekommen
    • Träger befindet sich im Indischen Ozean laut X
    • Drei Flugzeugträger im Centcom Gebiet seit 2003
    ROUNDUP/US-Militär - Dritter Flugzeugträger in Richtung Iran verlegt
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Flugzeugträger "USS George H.W. Bush" ist im Bereich des für den Nahen Osten zuständigen US-Kommandos (Centcom) angekommen. Er befinde sich im Indischen Ozean, teilte das Regionalkommando auf der Plattform X mit. Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Irans zur Beilegung des Krieges warten, stocken sie ihre Militärpräsenz in der Region damit weiter auf.

    Die Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" und "USS Abraham Lincoln" waren zuvor bereits dorthin verlegt worden. Ersterer unterstützt laut Centcom aktuell die maritime Sicherheit im Roten Meer, während Letzterer im Arabischen Meer die US-Seeblockade gegen Schiffe durchsetze, die versuchten, iranische Häfen anzulaufen oder zu verlassen.

    Das letzte Mal, dass die USA drei Flugzeugträger im Zuständigkeitsbereich von Centcom hatten, sei 2003 gewesen, als die USA sich auf die Invasion des Iraks vorbereiteten, zitierte das "Wall Street Journal" einen US-Beamten./fsp/DP/he





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