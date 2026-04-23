Valour, der Vermögensverwaltungsbereich von DeFi Technologies, sichert sich institutionelle Investitionen von 11 Millionen US-Dollar in Hedera-ETPs, darunter 10 Millionen US-Dollar an der Börse Frankfurt und 1 Million US-Dollar an Schwedens Spotlight

Zwei separate institutionelle Transaktionen, basierend auf dem Ausführungswert zum Zeitpunkt des Kaufs und angestoßen durch das Symposium von DeFi Technologies in Abu Dhabi, unterstreichen die wachsende institutionelle Nachfrage nach reguliertem Hedera-Exposure (HBAR) und verdeutlichen die Signalwirkung des DVIO Index.

Valour sichert sich institutionelle Investitionen von 11 Millionen US-Dollar in seine Hedera-ETPs , darunter 10 Millionen US-Dollar an der Börse Frankfurt sowie 1 Million US-Dollar an Schwedens Spotlight , und unterstützt damit das weitere Wachstum des verwalteten Vermögens (AUM) in Deutschland.





, darunter sowie , und unterstützt damit das weitere Wachstum des verwalteten Vermögens (AUM) in Deutschland. Die Transaktionen wurden durch das Symposium von DeFi Technologies in Abu Dhabi angestoßen und spiegeln die wachsende institutionelle Nachfrage nach reguliertem Hedera-Exposure (HBAR) über vertraute börsengehandelte Anlageprodukte wider.





und spiegeln die wachsende institutionelle Nachfrage nach über vertraute börsengehandelte Anlageprodukte wider. Die Investition unterstreicht die Signalwirkung des DVIO Index und zeigt, wie die ETP-Plattform von Valour sowie die firmeneigenen Marktinformationen dazu beitragen können, digitale Vermögenswerte zu identifizieren, die bei professionellen Kapitalallokatoren an Dynamik gewinnen.

TORONTO, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralisierten Finanzen („DeFi") schließt, gibt bekannt, dass sich seine Tochtergesellschaften Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent börsengehandelter Produkte („ETPs"), in zwei separaten Transaktionen auf Basis des Ausführungswerts zum Zeitpunkt des Kaufs institutionelle Investitionen von insgesamt rund 11 Millionen US-Dollar gesichert haben, darunter 10 Millionen US-Dollar in sein an der Börse Frankfurt notiertes Valour Hedera (HBAR) ETP und 1 Million US-Dollar in Valour Hedera SEK an Schwedens Spotlight Exchange.

Die Investitionen wurden von institutionellen Anlegern mit positiver Einschätzung zu Hedera (HBAR) getätigt und spiegeln die wachsende Nachfrage nach reguliertem, börsengehandeltem Zugang zu digitalen Vermögenswerten über traditionelle Marktinfrastruktur wider. Die Transaktionen stellen einen wichtigen Schritt beim Ausbau des von Valour verwalteten Vermögens in Deutschland dar, einem der wichtigsten europäischen Märkte für börsengehandelte Anlageprodukte.