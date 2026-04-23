JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen angesichts einer Übernahme und einer Umsatzzahl auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Sandeep Deshpande schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, die vorläufig Zahl habe die Erwartungen in etwa erfüllt. Angesichts der zuletzt schwachen Kursentwicklung habe aber wohl auch niemand mit einer positiven Überraschung gerechnet. Insofern sei es möglich, dass die Neuigkeiten etwas Entlastung brächten. Mit dem Kauf von Talon-One werte Adyen seine Plattform auf./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:11 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 981,9EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1350

Kursziel alt: 1350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

