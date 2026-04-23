JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen angesichts einer Übernahme und einer Umsatzzahl auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Sandeep Deshpande schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, die vorläufig Zahl habe die Erwartungen in etwa erfüllt. Angesichts der zuletzt schwachen Kursentwicklung habe aber wohl auch niemand mit einer positiven Überraschung gerechnet. Insofern sei es möglich, dass die Neuigkeiten etwas Entlastung brächten. Mit dem Kauf von Talon-One werte Adyen seine Plattform auf./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 981,9EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1350
Kursziel alt: 1350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1350
Kursziel alt: 1350
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