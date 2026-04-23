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    ANALYSE-FLASH

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    RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC bestätigt Einstufung Outperform und Ziel 200 €
    • Angehobene Prognosen 2026 kompensieren Währungseinfluss
    • Starke Auftragseingänge und verbesserter Cashflow
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die angehobenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 kompensierten den Eindruck, dass die vorläufigen Ergebnisse die Erwartungen währungsbedingt verfehlt hätten, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er attestierte dem Energietechnik-Konzern starke Auftragseingangs- und Cashflow-Entwicklungen./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:28 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,03 % und einem Kurs von 187,2 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +11,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +36,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 149,65 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 180,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -19,88 %/+6,83 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 200 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 200,00, was eine Steigerung von +6,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Reaktion auf die Prognoseanhebung und volle Auftragsbücher bei Siemens Energy. Diskutiert werden fundamentale Treiber (Prognosehoch, Kostenkontrolle, Gamesa‑Turnaround oder Verkauf), Vergleiche zu GE Vernova, bullische Kursziele (~185–200 €), technische Marken (180 € Widerstand, mögliches Doppeltop) und Warnungen vor Überkauftheit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

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    dpa-AFX
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