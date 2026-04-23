RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,03 % und einem Kurs von 187,2 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +11,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +36,99 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 149,65 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 180,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -19,88 %/+6,83 % bedeutet.