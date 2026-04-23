RBC belässt Vinci auf 'Outperform' - Ziel 145 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 129,7 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um -4,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 75,52 Mrd..

Vinci zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 148,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +7,94 %/+23,36 % bedeutet.