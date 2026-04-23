ANALYSE-FLASH
RBC belässt Vinci auf 'Outperform' - Ziel 145 Euro
- RBC belässt Vinci auf Outperform mit Kursziel 145
- Q1 Umsatz leicht rückläufig vor allem im Bau
- Starke Auftragseingänge im Contracting sichtbar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Umsatz sei im ersten Quartal etwas zurückgegangen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In allen Sparten, aber vor allem im Baugeschäft habe der Konzern die Erwartungen nicht erfüllt. Es wirke aber so, als liege dies vor allem an Einmaleffekten und endendem Gegenwind. Stark seinen die Auftragseingänge im Contracting./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 13:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 13:23 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 129,7 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um -4,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 75,52 Mrd..
Vinci zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 148,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +7,94 %/+23,36 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 145 Euro
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