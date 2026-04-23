Jefferies belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 126 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,50 % und einem Kurs von 81,13 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um +8,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,20 %.

Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 40,15 Mrd..

Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Compagnie de Saint-Gobain Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von -7,56 %/+55,31 % bedeutet.