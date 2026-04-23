ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 126 Euro
- Jefferies bestätigt Buy für Saint-Gobain mit 126 Euro
- Analystin Glynis Johnson zog positives erstes Fazit
- Umsatz über Erwartung, Volumen besser außer in Amerika
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Das erste Fazit von Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie fiel positiv aus. Der Umsatz des Baukonzerns habe über ihrer eigenen Erwartung gelegen. Mit Ausnahme der Geschäfte auf den amerikanischen Kontinenten seien die Volumina überall besser gewesen als gedacht./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,50 % und einem Kurs von 81,13 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um +8,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 40,15 Mrd..
Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Compagnie de Saint-Gobain Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von -7,56 %/+55,31 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 126 Euro