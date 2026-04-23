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    Fitch

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    Auswirkungen der Reformvorschläge auf UBS ungewiss

    Für Sie zusammengefasst
    • Fitch sieht Zeitpunkt und Auswirkungen ungewiss
    • Lange Übergangsphase ermöglicht schrittweise CET1
    • Kreditwirkung abhängig von Kapitalverteilung
    Fitch - Auswirkungen der Reformvorschläge auf UBS ungewiss
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Mit Blick auf die Kreditwürdigkeit von UBS hat sich die Ratingagentur Fitch nach den Vorschlägen des Bundesrats in Bezug auf eine schärfere Regulierung vom Vortag geäußert. Derzeit seien Zeitpunkt und Auswirkungen der Too-big-to-fail-Reformvorschläge auf die Grossbank weiterhin ungewiss, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend.

    Der lange parlamentarische Prozess schränke die kurzfristige Visibilität der zukünftigen Kapitalanforderungen für die Großbank ein und darauf, wie diese mit Anpassungen der Bilanz und des Geschäftsmodells reagieren könnte. Die Ratingagentur sei gleichzeitig der Ansicht, die lange Übergangsphase sollte es der Bank ermöglichen, die potenziell höhere CET1-Kapitalquote durch eine mehrjährige Erhöhung der Gewinnrücklagen zu erreichen. Das wiederum sollte sich grundsätzlich positiv auf die Kreditwürdigkeit auswirken, da es den Schutz der Gläubiger verbessern dürfte.

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    Letzteres hänge jedoch davon ab, wie das zusätzliche Kapital innerhalb des Konzerns verteilt werde, ob potenzielle Einschränkungen beim Wachstum des Geschäfts durch die höheren Kapitalanforderungen entstünden und welche Maßnahmen UBS plane. Während sich Bank nicht zu möglichen Gegenmaßnahmen geäußert habe, gehe man davon aus, dass das Institut unter anderem Kapital aus ausländischen Tochtergesellschaften in die Schweiz rückführen und mehr Geschäft in der Schweiz vergeben könnte, so Fitch./ys/AWP/he

    UBS Group

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    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 35,09 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -4,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 117,24 Mrd..

    UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0868. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 55,00CHF was eine Bandbreite von -3,09 %/+56,76 % bedeutet.




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