Auswirkungen der Reformvorschläge auf UBS ungewiss

Letzteres hänge jedoch davon ab, wie das zusätzliche Kapital innerhalb des Konzerns verteilt werde, ob potenzielle Einschränkungen beim Wachstum des Geschäfts durch die höheren Kapitalanforderungen entstünden und welche Maßnahmen UBS plane. Während sich Bank nicht zu möglichen Gegenmaßnahmen geäußert habe, gehe man davon aus, dass das Institut unter anderem Kapital aus ausländischen Tochtergesellschaften in die Schweiz rückführen und mehr Geschäft in der Schweiz vergeben könnte, so Fitch./ys/AWP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 35,09 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -4,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,20 %.

Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 117,24 Mrd..

UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0868. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 55,00CHF was eine Bandbreite von -3,09 %/+56,76 % bedeutet.