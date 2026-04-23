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    Bulgarien

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    Amtliches Endergebnis bestätigt klaren Wahlsieg von Radew

    Für Sie zusammengefasst
    • Radews Allianz gewinnt mit 44,59% und 131 Sitzen
    • Wahlbeteiligung 51,11% und fünf Parteien im Parlament
    • Gerb-SDS 13,38% und PP-DB 12,61% mit 37 Sitzen
    Bulgarien - Amtliches Endergebnis bestätigt klaren Wahlsieg von Radew
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    SOFIA (dpa-AFX) - Nun ist es amtlich: In Bulgarien hat die Allianz von Ex-Staatschef Rumen Radew die vorgezogene Parlamentswahl vom Sonntag deutlich gewonnen. Die Zentrale Wahlkommission (ZIK) in Sofia veröffentlichte am Abend das amtliche Endergebnis der Wahl vom Sonntag. Demnach landete Radews Wahlbündnis Progressives Bulgarien (PB) mit 44,59 Prozent der Stimmen auf dem ersten Platz. Damit wird Radews Allianz mit 131 Mandaten eine absolute Mehrheit im 240 Sitze umfassendes Parlament haben.

    Der frühere Kampfjet-Pilot Radew war im Januar vom Amt des Staatspräsidenten zurückgetreten, um an der Parlamentswahl teilzunehmen. Der Ex-General gilt als russlandfreundlich. In der Wahlnacht hatte er gesagt, Europa müsse seine Konkurrenzfähigkeit wiederherstellen und die Deindustrialisierung stoppen.

    Mit großem Abstand nach Radews Allianz folgt das konservative prowestliche Bündnis Gerb-SDS mit 13,38 Prozent. Drittstärkste politische Kraft ist mit 12,61 Prozent der proeuropäische liberal-konservative Verband PP-DB (37 Sitze). Ins neu gewählte Parlament ziehen insgesamt fünf politische Kräfte ein.

    Die Wahlbeteiligung war bei dieser achten Parlamentswahl in fünf Jahren mit 51,11 Prozent für bulgarische Verhältnisse recht hoch. Vergleichbar hoch war die Teilnahme an der regulären Parlamentswahl im April 2021 gewesen./el/DP/he





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