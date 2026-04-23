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    Intel übertrifft in KI-Boom Wall-Street-Erwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Intel übertrifft Erwartungen durch KI-Nachfrage
    • Umsatz 13,6 Mrd US$ und bereinigtes EPS 0,29 US$
    • Ausblick 13,8–14,8 Mrd US$ und Aktie steigt 13%
    Intel übertrifft in KI-Boom Wall-Street-Erwartungen
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Intel übertrifft dank der boomenden Halbleiter-Nachfrage im Zuge des KI-Ausbaus deutlich die Wall-Street-Erwartungen. Im vergangenen Quartal habe man sogar zuvor abgeschriebene Lagerbestände noch verkaufen können, sagte Finanzchef David Zinsner dem US-Sender CNBC. Auch habe Intel Preissteigerungen durchsetzen können.

    Als Folge stieg der Quartalsumsatz im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 13,6 Milliarden US-Dollar,wie das Unternehmen am Donnerstag nach New Yorker Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit Erlösen von 12,4 Milliarden Dollar gerechnet. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie erreichte Intel 0,29 Dollar - weit über der durchschnittlichen Prognose von 0,01 Dollar.

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    Unter dem Strich gab es allerdings einen Verlust von 4,28 Milliarden Dollar nach roten Zahlen von 887 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Intel investiert gerade in großem Stil in neue Produktionsprozesse, die den einstigen Marktführer aus der Krise bringen sollen.

    Intel überraschte die Anleger auch mit dem Umsatzausblick für das laufende Quartal. Der Konzern rechnet mit Erlösen zwischen 13,8 und 14,8 Milliarden Dollar, während am Markt im Schnitt eine Prognose von rund 13,1 Milliarden Dollar erwartet wurde. Die Aktie stieg im nachbörslichen US-Handel um 13 Prozent./so/DP/he

    Intel

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    ISIN:US4581401001WKN:855681
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,01 % und einem Kurs von 65,97 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +21,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +80,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 330,13 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Intel Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 48,00USD was eine Bandbreite von -46,77 %/-27,00 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Rallye der Intel‑Aktie nach seltenen Analysten‑Upgrades, deutlich höhere Kursziele (HSBC von $50 auf $95) und damit verbundene Neubewertungen. Diskutiert werden starke, AI‑getriebene CPU‑Nachfrage (Agentic AI, CPU/GPU ~1:1) mit Preis‑ und Margensteigerungen, Fortschritte im Foundry‑Geschäft inklusive Personalzugang von Samsung, Skepsis wegen fehlender Großverträge und anstehender Quartalszahlen sowie die Frage, ob Intel einen strukturellen Wendepunkt ähnlich Micron erlebt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

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    dpa-AFX
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