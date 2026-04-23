BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Alasdair Leslie äußerte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung seinen Glauben, dass die Anleger positiv auf die Resultate reagieren werden. Als "Kronjuwel der Veröffentlichung" bezeichnete der Experte das Netzgeschäft./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,03 % und einem Kurs von 187,2EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
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