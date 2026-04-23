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    SAP legt in schwierigem Umfeld zu - Starke Prognose treibt Aktie

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP-Umsatz steigt 6 Prozent auf rund 9,6 Mrd Euro
    • Clouderlöse wachsen 19 Prozent als Umsatztreiber
    • Bereinigtes EBIT steigt 17 Prozent auf fast 2,9 Mrd
    SAP legt in schwierigem Umfeld zu - Starke Prognose treibt Aktie
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP hat im ersten Quartal dank seines wachsenden Vertragsbestands weiter zugelegt. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um sechs Prozent auf knapp 9,6 Milliarden Euro zu, wie das Walldorfer Dax-Schwergewicht am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Treiber waren die Erlöse mit Cloudsoftware, die um 19 Prozent wuchsen. Der aus Cloudverträgen in den kommenden zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) zog um 20 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro Ende März an. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs um 17 Prozent auf fast 2,9 Milliarden Euro.

    Sowohl beim Cloudumsatz als auch beim operativen Ergebnis schnitt SAP besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Die in den USA gehandelten Aktien-Hinterlegungsscheine gewannen im nachbörslichen Handel acht Prozent./men/stw/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 147,5 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -5,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 181,14 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 194,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 220,00EUR was eine Bandbreite von +18,68 %/+49,20 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung von SAP: nachbörslicher Einbruch von rund 3,5% verbunden mit Schwäche bei US-Peers (Salesforce, ServiceNow), Spekulationen zu Auswirkungen der morgigen Quartalszahlen und zum Ausblick, Hinweise auf Insiderkäufe im März als positives Fundament sowie Erwähnungen von Investorenkäufen bei Konkurrenten (z. B. Michael Burry) und Unsicherheit über Betroffenheit von SAP.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

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    dpa-AFX
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