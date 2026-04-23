SAP legt in schwierigem Umfeld zu - Starke Prognose treibt Aktie
- SAP-Umsatz steigt 6 Prozent auf rund 9,6 Mrd Euro
- Clouderlöse wachsen 19 Prozent als Umsatztreiber
- Bereinigtes EBIT steigt 17 Prozent auf fast 2,9 Mrd
WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP hat im ersten Quartal dank seines wachsenden Vertragsbestands weiter zugelegt. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um sechs Prozent auf knapp 9,6 Milliarden Euro zu, wie das Walldorfer Dax-Schwergewicht am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Treiber waren die Erlöse mit Cloudsoftware, die um 19 Prozent wuchsen. Der aus Cloudverträgen in den kommenden zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) zog um 20 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro Ende März an. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs um 17 Prozent auf fast 2,9 Milliarden Euro.
Sowohl beim Cloudumsatz als auch beim operativen Ergebnis schnitt SAP besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Die in den USA gehandelten Aktien-Hinterlegungsscheine gewannen im nachbörslichen Handel acht Prozent./men/stw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 147,5 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -5,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,17 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 181,14 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 194,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 220,00EUR was eine Bandbreite von +18,68 %/+49,20 % bedeutet.
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Wichtige Kennzahlen des Q1 2026 im Überblick:
Cloud-Erlöse: Anstieg um 19 % (währungsbereinigt +27 %).
Cloud ERP Suite: Besonders starkes Plus von 23 % (währungsbereinigt +30 %).
Gesamtumsatz: Zuwachs um 6 % (währungsbereinigt +12 %).
Operatives Ergebnis (Non-IFRS): Steigerung um 17 % (währungsbereinigt +24 %).
Current Cloud Backlog: Liegt nun bei 21,9 Mrd. € (+20 % zum Vorjahr).
PR Newswire
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Zusammenfassung und Ausblick:
KI-Integration: SAP gab an, dass die Ergebnisse durch eine starke Nachfrage nach Business AI gestützt wurden.
Einmaleffekte: Der Cashflow wurde durch eine Zahlung von 408 Mio. € im Rahmen eines Rechtsstreits mit Teradata belastet.
Aktienrückkauf: Das im Januar angekündigte Programm über 10 Mrd. € läuft; die erste Tranche (ca. 2,6 Mrd. €) wurde am 1. April abgeschlossen.
Jahresprognose 2026: SAP bestätigte das Ziel, die Cloud-Erlöse auf 25,8 bis 26,2 Mrd. € zu steigern.
Die meisten Analysten wissen weder bei ERP noch bei KI wovon sie reden. Hauptsache die Hammelherde in die ein oder andere Richtung scheuchen.
Eigentlich eine recht "klare" Situation, weil es im Grunde nur 2 Szenarien gibt: