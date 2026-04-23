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    Planet Ventures beauftragt Global One Media mit digitaler Investorenkommunikation

    Planet Ventures beauftragt Global One Media mit digitaler Investorenkommunikation
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 23. April 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U) („Planet“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es Global One Media Group Pte. Ltd. („Global One Media“) mit der Produktion und Verbreitung von Videointerviews, Unternehmensnachrichten und ähnlichen Dienstleistungen für das Investorenmarketing und allgemeine auf Investoren ausgerichtete Outreach-Maßnahmen beauftragt hat. Global One Media hat seinen Sitz unter der Anschrift 8 Marina Boulevard, #11-01, Marina Bay Financial Centre Tower 1, Singapur 018981 und kann unter +1 (877) 219-2281 oder contact@globalonemedia.com kontaktiert werden. Die Dienste werden über digitale Kanäle und Plattformen wie YouTube, TikTok, Spotify, die offiziellen Social-Media-Kanäle des Unternehmens und damit verbundene webbasierte Medienkanäle bereitgestellt und verbreitet.

     

    Bastien Boulay, Mitbegründer und CEO von Global One Media, kommentierte den Auftrag: „Die Kapitalmärkte von heute sind global und digital. Durch unser internationales auf Investoren ausgerichtetes Mediennetzwerk und Vertriebskanäle in Nordamerika, Europa und Asien ist es unser Ziel, Planet Ventures dabei zu unterstützen, seine Sichtbarkeit zu verbessern, seine Kommunikation zu stärken und mit einem breiteren Publikum globaler Investoren in Kontakt zu treten.“

     

    Die Laufzeit des Vertrags mit Global One Media (der „Vertrag mit Global One“) beginnt am 1. Mai 2026 und endet am 31. Oktober 2026. Nach den ersten sechs Monaten wird die Vereinbarung mit Global One monatlich fortgesetzt, es sei denn, sie wird von einer der Parteien mit einer Frist von dreißig (30) Tagen schriftlich gekündigt. Gemäß den Bedingungen des Vertrags mit Global One hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Global One Media eine Barsumme von insgesamt 39.000 US$ für die sechsmonatige Laufzeit zu zahlen.

     

    Es gibt keine Leistungsfaktoren, die sich auf die Vergütung von Global One Media auswirken, und Global One Media erhält keine Wertpapiere des Unternehmens als Gegenleistung. Global One Media hält weder eine direkte noch eine indirekte Beteiligung am Unternehmen.

     

    Über Global One Media Group

     

    Global One Media (www.globalonemedia.com) ist ein Investor-Marketing-Unternehmen, das sich auf digitale Kommunikation für börsennotierte Unternehmen konzentriert. Durch die Kombination von strategischer Kommunikationsentwicklung, der Erstellung hochwertiger Inhalte und der internationalen Verbreitung über sein auf Investoren ausgerichtetes Mediennetzwerk unterstützt das Unternehmen Emittenten dabei, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, Kontakte zu Investoren zu knüpfen und eine nachhaltige Marktpräsenz in Nordamerika, Europa und Asien aufzubauen.

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