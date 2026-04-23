AS Unternehmensgruppe: Börsengang 2027 & nächste Wachstumsphase
AS Invest Capital plant den nächsten Wachstumssprung: Ein möglicher Börsengang ab 2027 soll die strategische Neuausrichtung und internationale Expansion konsequent vorantreiben.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- AS Invest Capital Ltd. prüft einen möglichen Börsengang (IPO) für Anfang 2027.
- Der IPO ist Teil einer langfristigen Gesamtstrategie nach operativer und finanzieller Neuaufstellung; Refinanzierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen befinden sich in der finalen Phase.
- Im Rahmen der IPO-Vorbereitung wird eine Unternehmensbewertung durchgeführt; angestrebt wird eine Bewertung von über EUR 1 Mrd. nach Indikationen und signifikanten Zukäufen.
- AS Invest Capital bündelt Kapitalmarktstrukturierung, institutionelle Investorenansprache und die strategische Allokation von Wachstumskapital; die operative Umsetzung erfolgt weiterhin über die Einheiten der AS Gruppe, um skalierbare und internationale Transaktionen zu ermöglichen.
- Die Wachstumsstrategie nutzt Marktineffizienzen (notleidende Bestände, Sondersituationen, Off‑Market‑Transaktionen); Finanzierung soll u. a. über eine strukturierte Anleihe im Private Placement erfolgen.
- Parallel werden strategische Partnerschaften und internationale Expansion geprüft; Management und Track Record (u. a. Andreas Schrobback) betonen operative Umsetzungskompetenz; der IPO befindet sich in einer frühen Prüfungsphase und ist von Markt‑ und regulatorischen Bedingungen abhängig.
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