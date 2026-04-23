JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 126 auf 127,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unter dem Einfluss der vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal ihre Annahmen für den Baustoffkonzern. Eine robustere Nachfrage und gezielte Maßnahmen bei der Preisgestaltung führten in ihrem Modell zu etwas höheren Prognosen für das Geschäftsjahr 2026./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,50 % und einem Kurs von 81,13EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.