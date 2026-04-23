ZUOWEI stellt KI-gesteuertes tragbares Badesystem vor, um den weltweiten Mangel an Pflegekräften entgegenzuwirken

SHANGHAI, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- Auf der 93. China International Medical Equipment Fair (CMEF), einer der größten Medizintechnikmessen Asiens, stellte ZuoWei Technology die „Portable Bathing Machine Fashion Edition" vor, ein CE-zertifiziertes, KI-gesteuertes, assistiertes Badesystem für professionelle mobile Pflegeteams und Einrichtungen.

Eine CE-zertifizierte, kompakte Lösung für das assistierte Baden für mobile Pflegeteams in ganz Europa

Die Produktvorstellung erfolgte am Stand der Yi'an Group, dem Series B+-Investor von ZuoWei, während der Veranstaltung im Shanghai National Exhibition and Convention Center. Die intelligenten Pflegeroboter von ZuoWei erregten das Interesse von Händlern, Gesundheitsdienstleistern und Investoren, die nach skalierbaren Lösungen für eine alternde Bevölkerung suchen.

Die Herausforderungen des assistierten Badens meistern

In ihrer Keynote wies Dr. Yao Ping, CEO von ZuoWei Technology, auf eine globale Herausforderung hin: Bis zum Jahr 2050 werden mehr als 100 Millionen ältere Menschen mit Behinderungen erwartet, und das unterstützte Baden bleibt ein kritischer Engpass - es ist arbeitsintensiv, unwürdig und unsicher.

Die Portable Bathing Machine Fashion Edition zielt darauf ab, dieses Problem zu lösen, indem sie fünf Kerninnovationen für verbesserte Pflegeeffizienz und -komfort integriert:

KI-gestützter Wasserzufluss mit konstanter Temperatur – Sorgt für gleichbleibenden Komfort ohne manuelles Nachregeln

– Sorgt für gleichbleibenden Komfort ohne manuelles Nachregeln U-förmiger, ergonomischer Schwammkopf – Passt sich den Körperkonturen an und reinigt sanft

– Passt sich den Körperkonturen an und reinigt sanft Eingebautes Doppeltank-Wassersystem – Müheloses Nachfüllen für unterbrechungsfreien Betrieb

– Müheloses Nachfüllen für unterbrechungsfreien Betrieb Kompakte Lagerungsabmessungen – Tragbare Einheit für mobile Pflegeteams

– Tragbare Einheit für mobile Pflegeteams Ultraleiser bürstenloser Motor – Leiser Betrieb in Heimen und Pflegeeinrichtungen

Das System wurde für die häusliche Pflege, medizinische Einrichtungen, kommunale Seniorendienste und mobile Pflegedienste entwickelt und bietet eine standardisierte Badelösung, die in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden kann.

Globale Compliance, lokales Vertrauen

Die Produkte von ZuoWei verfügen über FDA- (USA), CE- (EU) und UKCA- (GB) Zertifizierungen, die die Zuverlässigkeit und Konformität in über 50 Ländern gewährleisten und eine einfache lokale Einführung ermöglichen.

Schwerpunkt europäischer Markt

Mit den CE- und UKCA-Zertifizierungen ist die Portable Bathing Machine Fashion Edition für den Einsatz in den EU-Mitgliedstaaten und in Großbritannien bereit. ZuoWei baut lokale Service- und Vertriebspartnerschaften für häusliche Pflegedienstleister, Pflegeheime und Programme für die häusliche Krankenpflege in ganz Europa auf.

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