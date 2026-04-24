Onco-Innovations treibt die Polymerprüfung voran und entwickelt die PNKP-Inhibitor-Technologie in Richtung Studien zur Vorbereitung eines IND-Antrags

Vancouver, Kanada – 23. April 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Analysemethode zur Messung und Kontrolle eines Schlüsselpolymers innerhalb seiner PNKP-Inhibitor-Technologie (die „Technologie“) zur Unterstützung der fortlaufenden Formulierungsentwicklung und Skalierung entwickelt hat, da das Unternehmen sein Ziel der klinischen Herstellung weiterverfolgt. Diese Arbeit soll dazu beitragen, die Konsistenz des Abgabesystems des Unternehmens auf dem Weg zu Studien zur Vorbereitung auf einen Investigational New Drug-(IND)-Antrag und Plänen für zukünftige klinische Phase-1-Aktivitäten sicherzustellen.

Die analytische Methode, die als Brechungsindexdetektion bezeichnet wird, wird in Verbindung mit Gelpermeationschromatographie (RI-GPC), zur Charakterisierung des Molekulargewichts von Polymeren sowie der Molekulargewichtsverteilung eingesetzt. Diese Messungen bestimmen, ob Polymere über mehrere Chargen hinweg konsistent hergestellt werden. Das Polymer bildet das Nanopartikel-Mizellen-Verabreichungssystem, das Teil der PNKP-Inhibitor-Technologie des Unternehmens ist. Es wurde entwickelt, um seinen führenden PNKP-Inhibitor ONC010, zwecks verbesserter tumorspezifischen Wirkstoffabgabe und Verweildauer im Kreislauf, zu tragen.

Mittels einer Verbesserung der analytischen Kontrolle über dieses Polymer will Onco in Vorbereitung auf spätere regulatorische und klinische Arbeiten die Reproduzierbarkeit der Formulierung stärken, die Skalierung der Herstellung unterstützen und Entwicklungsrisiken reduzieren.

RI-GPC gilt als Standardverfahren für die Bewertung der Polymerqualität, einschließlich Molekulargewichtsverteilung und Polydispersität. Beides kann beeinflussen, wie sich Nanopartikel-Formulierungen im Körper verhalten, wie zuverlässig sie hergestellt werden können und wie leicht sie für den klinischen Einsatz skaliert werden können. Diese analytische Qualifizierung soll das Chemistry, Manufacturing and Controls-(CMC)-Paket für die PNKP-Inhibitor-Technologie von Onco stärken und das übergeordnete Ziel der Vorbereitung des Programms auf die behördliche Überprüfung und klinische Fertigung unterstützen.