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    Redwood AI kündigt ein Update seines KI-gestützten Preis- und Verfügbarkeitssystems für Chemikalien auf seiner Plattform an, unterstützt durch eine Innovationsförderung der Regierung Kanadas

    Redwood AI kündigt ein Update seines KI-gestützten Preis- und Verfügbarkeitssystems für Chemikalien auf seiner Plattform an, unterstützt durch eine Innovationsförderung der Regierung Kanadas
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, Kanada – 23. April 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein bedeutendes Update der Chemikalienpreis- und -verfügbarkeitsfunktionen (das „Update“) seiner KI-gestützten Chemikaliensyntheseplattform Reactosphere bekanntzugeben. Das Update wird zum Teil durch Beratungsdienste sowie Forschungs- und Entwicklungsmittel unterstützt, die Redwood AI Operations Inc., die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Redwood AI, vom Industrial Research Assistance Program des National Research Council of Canada (NRC IRAP)[i] erhält. Die erweiterte Plattform soll Chemikern und Beschaffungsteams dabei helfen, in einem globalen Markt schnellere und besser informierte Beschaffungsentscheidungen zu treffen, in dem sich Preise, Verfügbarkeit, Zölle und Logistik schnell ändern können, wodurch die Kostensicherheit und die Lieferzuverlässigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette von Chemikalien hinweg verbessert werden.[ii]

     

    Das Update erweitert die Vendor Intelligence-Funktionen von Redwood, um die Verfügbarkeit und die Preise von Chemikalien bei mehr als 90 Anbietern weltweit zu überwachen. Durch die Erweiterung der Abdeckung und die Verbesserung der Datenaktualisierungsprozesse ist das Unternehmen der Ansicht, dass Nutzer alternative Lieferanten früher identifizieren, durch Lieferengpässe verursachte Verzögerungen reduzieren und ihre Anpassungsfähigkeit bei der Beschaffung in angespannten Märkten stärken können. Entscheidend ist, dass die Bereitstellung mehrerer globaler Anbieter ein einzigartiger Aspekt der Plattform ist, der ihre Nutzung durch eine Vielzahl von Kunden ermöglicht, die ein breites Spektrum an Chemikalienlieferanten einsetzen.

     

    Um Kunden bei der Bewältigung realer Lieferengpässe zu unterstützen, kann das System nach Anbieter gefiltert werden, sodass Benutzer Optionen basierend auf regions- oder unternehmensspezifischen Beschaffungsbedingungen auswerten können. Dies soll Entscheidungen unterstützen, die durch Zölle, Lieferzeiten und andere grenzüberschreitende Logistikfaktoren beeinflusst werden, und es Teams ermöglichen, praktikable Alternativen zu vergleichen, ohne den wichtigen Kontext aus den Augen zu verlieren, wo sich Materialien befinden und wie sie geliefert werden können.

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    Redwood AI kündigt ein Update seines KI-gestützten Preis- und Verfügbarkeitssystems für Chemikalien auf seiner Plattform an, unterstützt durch eine Innovationsförderung der Regierung Kanadas Vancouver, Kanada – 23. April 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein bedeutendes Update der Chemikalienpreis- und -verfügbarkeitsfunktionen (das …
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