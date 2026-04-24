Wolfram-Wahnsinn! Weitere Kursexplosion möglich! Warum Almonty Industries nahezu unaufhaltsam weiter nach oben marschiert! Die aktuelle Welt, die sich technologisch und militärisch in Rekordtempo aufrüstet, braucht dabei ein wichtiges chemisches Element, das unabdingbar ist. Es ist für viele Bereiche unersetzbar und war lange Zeit eher stiefmütterlich behandelt. Die …



