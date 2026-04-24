Energie-Aktien im Check: Plug Power, Siemens Energy und die Tech-Innovation und Hoffnungsträger HPQ Silicon. Die Welt der sauberen Energie steht vor einer Zeitenwende. Auf der einen Seite kämpfen Unternehmen wie Plug Power weiterhin mit den großen Schuldenlasten und sind auf der Suche nach einem tragfähigen Geschäftsmodell. Auf der anderen Seite zeigt …



