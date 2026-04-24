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    SCHOCK und CHANCE: Nel ASA, K+S und Bayer-Partner MustGrow! Welche Aktie überzeugt?

    Wann startet endlich die Aktie von MustGrow durch? Eigentlich kann dies nur eine Frage der Zeit sein. Die Kanadier ersetzen konventionellen Dünger durch Senf. In den USA hat man bereits Zulassungen erhalten. Allein dort liegt das Umsatzpotenzial bei …

    SCHOCK und CHANCE: Nel ASA, K+S und Bayer-Partner MustGrow! Welche Aktie überzeugt?
    Foto: esg-aktien.de
    Wann startet endlich die Aktie von MustGrow durch? Eigentlich kann dies nur eine Frage der Zeit sein. Die Kanadier ersetzen konventionellen Dünger durch Senf. In den USA hat man bereits Zulassungen erhalten. Allein dort liegt das Umsatzpotenzial bei 100 Mio. USD. Das Unternehmen wird derzeit lediglich mit 35 Mio. CAD bewertet. Um das weltweite Potenzial zu erschließen, hat man unter anderem Bayer ins Boot geholt. Daher erscheint die Aktie viel zu günstig zu sein. Bei K+S scheint die Bewertung zum Problem zu werden. Trotz überraschend starker Zahlen, sehen Analysten kein weiteres Kurspotenzial. Zahlen hat auch Nel veröffentlicht. Damit hat der Wasserstoff-Spezialist seine Aktionäre jedoch eher geschockt. Die Entwicklung ist alarmierend und der Kursrutsch um über 10 % könnte erst der Anfang von Schlimmerem gewesen sein.

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