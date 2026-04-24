SCHOCK und CHANCE: Nel ASA, K+S und Bayer-Partner MustGrow! Welche Aktie überzeugt? Wann startet endlich die Aktie von MustGrow durch? Eigentlich kann dies nur eine Frage der Zeit sein. Die Kanadier ersetzen konventionellen Dünger durch Senf. In den USA hat man bereits Zulassungen erhalten. Allein dort liegt das Umsatzpotenzial bei …



