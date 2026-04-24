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    Bundestag stimmt über Tankrabatt ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundestag stimmt am Freitag über Tankrabatt ab
    • Von Mai bis Juni Steuersenkung bei Benzin und Diesel
    • Bis 30.06.2027 steuerfreie Prämie bis 1000 Euro
    Bundestag stimmt über Tankrabatt ab
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag stimmt an diesem Freitag über den Tankrabatt ab. Damit sollen Autofahrer bei den Spritpreisen entlastet werden. Sie sind nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar stark gestiegen. Von Anfang Mai bis Ende Juni sollen die Steuern auf Diesel und Benzin um je rund 17 Cent brutto pro Liter gesenkt werden. Der Bundestag befasst sich am Vormittag mit dem Tankrabatt. Am Mittag ist dazu dann eine Sondersitzung des Bundesrats geplant.

    Der Bundestag stimmt außerdem über eine Gesetzesänderung ab, nach der Arbeitgeber ihren Beschäftigten eine steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro zahlen können. Diese Möglichkeit soll befristet sein bis zum 30. Juni 2027. Wirtschaftsverbände haben unter Verweis auf die schwache Konjunktur ablehnend reagiert. Der Bundesrat soll sich am 8. Mai mit der Prämie befassen./hoe/DP/jha





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