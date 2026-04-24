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    Messe 'Auto China' beginnt mit Tech-Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Auto China 2026 in Peking zum Thema Intelligenz
    • Rund 181 Premieren und etwa 1450 ausgestellte Fahrzeuge
    • Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren dominieren
    Messe 'Auto China' beginnt mit Tech-Fokus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PEKING (dpa-AFX) - Unter dem Motto "Zukunft der Intelligenz" beginnt an diesem Freitag die Messe "Auto China 2026" in der chinesischen Hauptstadt Peking. Das Branchentreffen im Land mit dem weltweit größten Automarkt gilt als wichtiges Schaufenster für die Trends von morgen. Die Veranstalter erwarten rund 181 Premieren und Hunderttausende Besucher bis einschließlich 3. Mai.

    Insgesamt sollen auf der Autoshow rund 1.450 Fahrzeuge zu sehen sein. 71 davon sollen sogenannte Concept Cars sein, mit denen die Hersteller Einblick in ihre Ideen für zukünftige Autos gewähren.

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    Besonders bestimmend dürfte in diesem Jahr das Thema Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren werden. Deutsche Hersteller wollen mit eigener Technologie ihrer chinesischen Konkurrenz die Stirn bieten, nachdem sie bei der Entwicklung von Elektroautos lange nur hinterhergefahren waren.

    China nähert sich beim autonomen Fahren in Alltagsautos dem Level 3 an. Dabei dürfte die Person hinter dem Steuer vorübergehend die Hand vom Lenkrad nehmen und müsste nicht auf den Verkehr achten./jon/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 80,69 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -3,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 376,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -6,35 %/+27,10 % bedeutet.




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