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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 24. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmenszahlen und Hauptversammlungen europaweit
    • Konjunkturdaten von Verbraucherpreisen bis Ifo
    • Sonstige Termine BGH, Gipfeltreffen und Automesse
    TAGESVORSCHAU - Termine am 24. April 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 24. April

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz, Zug
    07:00 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen
    07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen
    07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (13.30) 07:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen
    07:00 SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen
    07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen
    07:30 FRA: Forvia, Q1-Umsatz
    07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen
    08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen
    08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen
    10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung
    10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung
    13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 4/26
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 3/26
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 3/26
    08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 2/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 3/26
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 4/26
    09:00 ESP: Erzeugerpreise 3/26
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 4/26
    12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
    15:00 BEL: Geschäftsklima 4/26
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH entscheidet zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe

    DEU: Bundestag und Bundesrat stmmen über Energiesteuersenkungsgesetz und Entlastungsprämie ab

    COL: Kolumbien und die Niederlande richten erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas aus, Santa Marta

    CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten, Nikosia

    CHN: Beginn der Automesse «Auto China 2026», Peking (bis 3.5.26) °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





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