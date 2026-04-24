Zugewanderte Fachkräfte meiden Ost-Flächenländer

BERLIN (dpa-AFX) - Zugewanderte Fachkräfte meiden einer Studie zufolge die ostdeutschen Flächenländer. Stattdessen zieht es sie deutlich häufiger in Stadtstaaten und westdeutsche Bundesländer. Das geht aus einer Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, deren Kurzbericht der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über den die Zeitungen der Funke Mediengruppe zuerst berichtet hatten.

Demnach war im Jahr 2024 in Berlin, Bremen und Hamburg rund jede vierte Fachkraft im Ausland geboren. In Hessen und Baden-Württemberg lag der Anteil bei mehr als einem Fünftel. In den ostdeutschen Bundesländern hingegen beträgt der Anteil laut Studie weniger als neun Prozent.