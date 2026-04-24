Gaspreise könnten weiter deutlich steigen

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Chef des Energie-Vergleichsportals Verivox, Daniel Puschmann, sieht angesichts steigender Gaspreise durch den anhaltenden Iran-Konflikt anhaltend hohe Heiz- und Stromkosten für die deutschen Haushalte voraus. "Wir stehen eher am Anfang höherer Preise bei Gas als am Ende der Entwicklung", sagte Puschmann der "Augsburger Allgemeinen" (Freitagausgabe). "Je länger aber der Konflikt andauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die höheren Beschaffungspreise für Erdgas auch in höheren Endkundenpreisen niederschlagen", erklärte er.

"Gas ist so teuer wie seit März 2023 nicht mehr", sagte der Verivox-Chef. "Wer neu abschließt, muss derzeit im Schnitt 11 Cent pro Kilowattstunde Gas zahlen." Damit seien nahezu die 12 Cent der Gaspreis-Bremse erreicht, die die Ampel-Regierung nach Beginn des Ukraine-Kriegs festgelegt habe. Die hohen Gaspreise wirkten zeitversetzt auch auf die Strompreise. "Kostensteigerungen von zehn Prozent pro Haushalt sind möglich", sagte Puschmann.