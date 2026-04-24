DAX-FLASH
Zurückhaltung vor dem Wochenende bei weiter hohen Ölpreisen
- Anleger vor dem Wochenende wegen hoher Ölpreise
- IG taxiert Dax 0,4% tiefer bei 24.070 Punkten
- Brent über 106 USD und USA verstärken Präsenz
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei weiter hohen Ölpreisen dürften die Anleger vor dem Wochenende vorsichtig agieren. Der Broker IG taxiert den Dax etwa zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,4 Prozent niedriger auf 24.070 Punkte. Damit bliebe er zwar über dem Vortagestief von 23.991 Punkten, würde aber das bisherige Wochenminus von gut zwei Prozent wieder ausweiten.
Der Ölpreis der Sorte Brent bleibt mit über 106 US-Dollar je Fass auf dem höchsten Niveau seit Anfang April. Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Irans zur Beilegung des Krieges warten, stocken sie ihre Militärpräsenz in der Region weiter auf. Inzwischen befindet sich ein dritter Flugzeugträger im Nahen Osten. Das letzte Mal, dass die USA drei Flugzeugträger im Zuständigkeitsbereich des US-Regionalkommandos Centcom hatten, sei 2003 gewesen, als die USA sich auf die Invasion des Iraks vorbereiteten, zitierte das "Wall Street Journal" einen US-Beamten.
Gute Resultate von SAP dürften derweil die Anleger etwas beruhigen. SAP ist mit einem Abschlag von rund einem Drittel mit Abstand schwächster Dax-Wert 2026. Am Vortag näherten sie sich mit 6 Prozent Minus noch ihrem Jahrestief./ag/stk
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Soviel Niveau...kannst du die Kindergartensch*** eigentlich nicht endlich mal lassen? Und einfach mal saubere, strukturierte Beiträge, die was nützen, bringen? Ist dir die Zeit echt nicht zu schade? :) Na gut, sei`s drum.
Unser selbsternannter Forums-Mod - auch als Meister der Theorie bekannt - erhält hier tagtäglich präzise Einstiege, fast schon begleitetes Trading, aber er beschwert sich trotzdem. Selbst hat er aber nichts sinnvolles beizutragen, außer sich über die Zustände im Forum zu beschweren.
Toller Zock – live und in Farbe, ganz ohne Stop-Loss. Quasi ein Lehrbuchbeispiel… nur halt das Kapitel „Wie man’s garantiert nicht macht“.
Ganz großes Kino: erst die kleinen Scalps einsammeln wie Dividendenaristokrat im Daytrading-Modus, und dann kommt der epische Orpheus-Trade – einmal tief in die Unterwelt des Depots abgestiegen, Drawdown inklusive, aber zurückkommen? Optional.
Stop-Loss wäre hier ja auch nur störend gewesen, hätte die Dramaturgie komplett ruiniert. Stattdessen: Buy & Hope, Diamond Hands bis zur Nachschusspflicht. Der Schein schmilzt, aber die Überzeugung bleibt stabil – das nennt man dann wohl fundamentale Resilienz.
Beste Darstellung wirklich: erst Performance feiern, dann Risiko vergessen und am Ende den Markt verantwortlich machen. Lehrreich – nur halt eher als abschreckendes Beispiel.