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    Erfolgreicher Start ins Jahr: So gelingt der perfekte Jahresauftakt

    Holcim startet 2026 mit kräftigem Wachstum, dynamischen Übernahmen, klaren Nachhaltigkeitsfortschritten und KI‑Schub – und bestätigt zugleich eine ambitionierte Jahresprognose.

    Erfolgreicher Start ins Jahr: So gelingt der perfekte Jahresauftakt
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • Organisches Umsatzwachstum von +3,9% auf CHF 3 520 Millionen im Q1 2026.
    • Organisches Wachstum des Recurring EBIT um +8,3% auf CHF 431 Millionen (Recurring‑EBIT‑Marge 12,2%, beeinflusst durch Portfolioeffekte).
    • Starke M&A‑Aktivität: fünf abgeschlossene Transaktionen im Q1, darunter Mehrheitsbeteiligung an Cementos Pacasmayo (Peru) und Unterzeichnung der Übernahme des Baustoff‑ und Baulösungsgeschäfts von Cemex in Kolumbien.
    • Nachhaltigkeitsfortschritte: ECOPact-Anteil am Transportbeton 31% (vs. 29% im Vorjahr), ECOPlanet 39% des Zementumsatzes (vs. 35%), und ECOCycle: Volumen recycelter Bau‑/Abbruchmaterialien +24%.
    • Einsatz von Künstlicher Intelligenz mit 38 Initiativen (z. B. Holcim M‑Predict, Foresight, Holcim+) und Ziel, bis 2028 einen Recurring‑EBIT‑Beitrag von CHF 200 Mio. zu erzielen (Investitionen ~CHF 20 Mio./Jahr).
    • Jahresprognose 2026 bestätigt: organisches Umsatzwachstum 3–5%, organisches Recurring‑EBIT‑Wachstum 8–10%, weitere Margenverbesserung, Free Cashflow ≈ CHF 2 Mrd. und >20% Zuwachs bei recycelten Materialien.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Holcim ist am 24.04.2026.


    Holcim

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    ISIN:CH0012214059WKN:869898
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