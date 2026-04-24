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    Mega-Crash nach Short Squeeze

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    Minus 73 % in zwei Tagen – bei dieser Aktie ist jetzt alles zu spät!

    Erst sorgte beim Autovermieter Avis Budget ein Short Squeeze für Aufsehen, jetzt ist das Papier ebenso spektakulär gecrasht, wie es zu vor gestiegen ist.

    Für Sie zusammengefasst
    Mega-Crash nach Short Squeeze - Minus 73 % in zwei Tagen – bei dieser Aktie ist jetzt alles zu spät!
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Avis Budget mit folgenschwerer Kursexplosion

    Die jüngste Gesamtmarkterholung hat die Gier der Anlegerinnen und Anleger und damit auch ihre Risikofreude wieder geweckt. Neben US-Technologieaktien, welche die Erholung anführten, waren einmal mehr auch Meme-Aktien und Werte mit hohem Leerverkaufsinteresse gefragt.

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    Das ließ Titel wie Beyond Meat, OpenDoor Technologies, Cannabis-Aktien und nicht zuletzt auch Meme-König GameStop spürbar anziehen. Sie alle wurden jedoch von der Aktie des Autovermieters Avis Budget in den Schatten gestellt. Aufgrund einer komplizierten Eigentümerstruktur kam es hier zu einem Short-Squeeze für die Geschichtsbücher.

    Die Aktie kletterte in den wenigen Tagen von rund 86 US-Dollar auf zwischenzeitlich fast 850 US-Dollar – ein Anstieg um nahezu das 10-Fache. Kurios: Da der Branchenindex Dow Jones Transportation ebenso wie sein großer Bruder, der Dow Jones Industrial Average, preisgewichtet ist, hievte Avis Budget den Transportwerteindex im Alleingang auf ein neues Allzeithoch.

    Ein Crash für die Geschichtsbücher

    Doch damit ist es jetzt vorbei, denn die Aktie ist inzwischen ebenso spektakulär gecrasht, wie sie zuvor gestiegen war. Von seinem Hoch bei 847,70 US-Dollar hat Avis Budget inzwischen 72,9 Prozent an Wert verloren. Davon entfielen allein auf den Donnerstag knapp 50 Prozent – ein Tagesverlust für die Geschichtsbücher! Der Dow Jones Transportation Index fiel deshalb um 3,8 Prozent.

    Er hat gegenüber seinem noch am Mittwoch markierten Allzeithoch 15 Prozent an Wert verloren. Das zeigt die unerwünschten Nebenwirkungen, zu denen es in preisgewichteten Indizes in Ausnahmefällen wie diesem kommen kann.

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    Quelle: Investing.com | Avis Budget Group (CAR)

    Game Over für Avis Budget – auch andere Meme-Aktien betroffen

    Dass sich die Aktie von diesem Rückschlag noch einmal erholen und zeitnah einen zweiten Short-Squeeze zünden kann, ist unwahrscheinlich. Der Grund hierfür ist, dass die Volumenentwicklung die Implosion der Aktie bestätigt. Das Blow-Off-Top am Mittwoch erfolgte ebenso wie der Crash am Donnerstag unter weit über dem Durchschnitt liegenden Handelsvolumen. Das markiert zuverlässig das Ende von zuvor leerverkaufsgetrieben Anstiegsbewegungen.

    Der Crash der Avis-Aktie blieb nicht ohne Folgen für das Meme-Universum. AMC Entertainment und GameStop verloren jeweils rund 2,5 Prozent an Wert, für Carvana ging es um 3,3 Prozent bergab. Noch härter traf es mit -3,9 Prozent OpenDoor Technologies, nur übertroffen von Newegg (-10,7 Prozent; ähnlich komplizierte Eignerstruktur, welche auf eine hohe Leerverkaufsquote trifft) und Cannabis-Werten, welche ihre Gewinne nach Gerüchten um eine beschleunigte Schedule-III-Einstufung nicht verteidigen konnten.

    Fazit: In vieler Hinsicht eine Lehre

    Avis Budget ist in nur zwei Tagen um 73 Prozent gecrasht, weitere Verluste dürften in den kommenden Tagen folgen. Das zeigt die enormen Risiken für Anlegerinnen und Anleger, die an Meme- und Short-Squeeze-Rallyes teilhaben wollen.

    Fundamental war der Anstieg ohnehin nie gerechtfertigt. Angesichts einer Nettoverschuldung von 28,1 Milliarden US-Dollar und einem Verlust von fast 900 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr ist die Finanzlage schlecht. Das erklärt auch, warum sich hier überhaupt Shortseller in großer Zahl versammelt hatten.

    Auch für Investoren, die auf preisgewichtete Indizes ohne Limitierung des Indexgewichtes setzen, ist der Short-Squeeze eine Mahnung. Wer auf den Dow Jones Transportation gewettet hatte, konnte hier aufgrund eines einzelnen Indexmitglieds auf dem völlig falschen Fuß erwischt worden sein.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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