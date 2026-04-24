JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei viel besser gelaufen als gedacht, schrieb Charles Brennan in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Ergebnissen. Der Hinweis auf die Belastungen durch den Nahost-Krieg könnte die positive Reaktion der Aktie allerdings im Zaum halten. Zudem dürften sich viele Anleger angesichts nahezu unveränderter Jahresziele noch einmal über die jüngsten Aussagen in der Presse wundern, in der die KI-Situation mit dem Cloud-Wandel verglichen und kurzfristige Belastungen avisiert worden seien./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 147,5EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charles Brennan

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 230,00 € , was eine Steigerung von +64,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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