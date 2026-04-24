JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei viel besser gelaufen als gedacht, schrieb Charles Brennan in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Ergebnissen. Der Hinweis auf die Belastungen durch den Nahost-Krieg könnte die positive Reaktion der Aktie allerdings im Zaum halten. Zudem dürften sich viele Anleger angesichts nahezu unveränderter Jahresziele noch einmal über die jüngsten Aussagen in der Presse wundern, in der die KI-Situation mit dem Cloud-Wandel verglichen und kurzfristige Belastungen avisiert worden seien./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 147,5EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Charles Brennan
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Charles Brennan
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
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