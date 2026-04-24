JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) sei besser als erwartet gewesen, schrieb Toby Ogg am Freitag nach dem Quartalsbericht. Das Konzernwachstum im Gesamtjahr erwarteten die Walldorfer allerdings nur noch auf Vorjahresniveau und nicht mehr beschleunigt. Insgesamt wertet Ogg den Bericht aber als Beruhigung, gerade nach jüngsten Aussagen in der Presse./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:07 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 147,5EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Toby Ogg

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 175,00 € , was eine Steigerung von +25,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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