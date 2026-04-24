JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) sei besser als erwartet gewesen, schrieb Toby Ogg am Freitag nach dem Quartalsbericht. Das Konzernwachstum im Gesamtjahr erwarteten die Walldorfer allerdings nur noch auf Vorjahresniveau und nicht mehr beschleunigt. Insgesamt wertet Ogg den Bericht aber als Beruhigung, gerade nach jüngsten Aussagen in der Presse./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:07 / BST
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Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 147,5EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Toby Ogg
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Toby Ogg
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
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