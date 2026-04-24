JEFFERIES stuft VOSSLOH AG auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Vossloh beim Kursziel von 76 Euro mit "Hold" wieder aufgenommen. Der Bahntechnikkonzern sei erwartungsgemäß schwächer ins Jahr gestartet, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Die Jahresziele seien allerdings bestätigt worden und die Auftragslage sei beruhigend bei einem rekordhohen Bestand. Piasta will zunächst aber an der Seitenlinie mehr Klarheit hinsichtlich der Margenentwicklung abwarten./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:00 / ET
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Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 74,28EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Fabian Piasta
Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 76
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Fabian Piasta
Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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