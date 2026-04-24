JEFFERIES stuft STMicro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 35 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Ausblick auf das zweite Quartal sei der Start eines neuen Aufschwungs für den Chipkonzern, schrieb Janardan Menon am Donnerstagabend. Neben der anhaltenden Erholung im Geschäft mit der Industrie würden optische Komponenten für KI-Rechenzentren zum neuen Wachstumstreiber. Menon rechnet im Laufe der kommenden Quartale mit deutlich steigenden Gewinnerwartungen für 2027 und 2028./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,84 % und einem Kurs von 42,79EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

