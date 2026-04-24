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    ASTA Energy Solutions: Starkes Geschäftsjahr 2025 und Wachstum nach Börsengang

    Starkes Wachstum, höhere Profitabilität und strategische Meilensteine prägen das Geschäftsjahr 2025 und bilden die Basis für ambitionierte Ziele im Jahr 2026.

    ASTA Energy Solutions: Starkes Geschäftsjahr 2025 und Wachstum nach Börsengang
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Umsatzerlöse von EUR 695,8 Mio. im Geschäftsjahr 2025 (+8,3 % yoy); Net‑Value Sales stiegen überproportional auf EUR 146,5 Mio. (+16,8 %).
    • Bereinigtes EBITDA erhöhte sich auf EUR 48,6 Mio. (+36,9 %); EBITDA‑Marge auf Net‑Value Sales verbesserte sich auf 33,2 % (2024: 28,3 %).
    • Jahresergebnis von EUR 30,1 Mio. (inkl. einmaligem positiven Effekt von EUR 3,4 Mio.; Anstieg um +527 % gegenüber 2024).
    • Free Cashflow robust bei EUR 14,1 Mio. (+8,5 %) trotz gestiegener Investitionen; Capex stiegen auf EUR 34,5 Mio. (+53,3 %) für globale Kapazitätserweiterungen; Nettoverschuldung/EBITDA verbessert auf 1,18x.
    • Strategische Fortschritte: erfolgreicher Börsengang am 30.01.2026 (Frankfurt, Prime Standard) mit Bruttoerlösen von rund EUR 125 Mio.; Ausbau Produktionsstandorte (u. a. Hochlauf Bosnien‑Herzegowina), Ausbau Recycling/„Low Carbon Copper“ sowie Abschluss langfristiger Verträge mit OEMs (z. B. Siemens Energy, GE Vernova).
    • Guidance 2026: erwarteter Nettoumsatz > EUR 790 Mio. (Kupferpreisannahme USD 11.500/t), Net‑Value Sales > EUR 170 Mio., bereinigtes EBITDA EUR 55–59 Mio.; Fokus 2026 auf Effizienzsteigerung, Produktivität und Nutzung bestehender Kapazitäten (neue Kapazitäten wirken voraussichtlich ab 2027).

    Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,11 % im Plus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 47,00EUR das entspricht einem Plus von +0,86 % seit der Veröffentlichung.


    ASTA Energy Solutions

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