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    ATOSS Software SE: Zweistelliges Umsatzwachstum & 34% EBIT-Marge 2026

    ATOSS Software SE startet dynamisch ins Jahr 2026: Starkes Umsatzplus, wachsende Cloud-Erlöse und steigende Profitabilität untermauern die ambitionierten Jahresziele.

    ATOSS Software SE: Zweistelliges Umsatzwachstum & 34% EBIT-Marge 2026
    Foto: ATOSS Software AG
    • Der Umsatz von ATOSS Software SE stieg im ersten Quartal 2026 um 11 % auf 51,4 Mio. EUR, hauptsächlich getrieben durch Cloud- und Subscriptions-Umsätze, die um 27 % auf 27,0 Mio. EUR zulegten.
    • Das operative Ergebnis erhöhte sich auf 18,2 Mio. EUR, mit einer EBIT-Marge von 35 %, was über den 34 % des Vorjahres liegt.
    • Für das Gesamtjahr 2026 hält ATOSS an einer Umsatzprognose von rund 215 Mio. EUR fest und hebt die EBIT-Margenprognose auf mindestens 34 % an.
    • Die wiederkehrenden Umsätze aus Cloud & Subscriptions sowie Wartung stiegen im ersten Quartal um 17 % auf 36,7 Mio. EUR, mit einem Anteil von 71 % am Gesamtumsatz.
    • Der Cloud & Subscriptions Order Backlog erhöhte sich um 23 % auf 114,3 Mio. EUR, während der Annual Recurring Revenue (ARR) um 27 % auf 109,8 Mio. EUR stieg.
    • Die Liquidität des Konzerns zum Ende des ersten Quartals beträgt 162,1 Mio. EUR, was die finanzielle Stärke des Unternehmens unterstreicht und die zukünftigen Wachstumschancen sichert.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss, bei ATOSS Software ist am 24.04.2026.

    Der Kurs von ATOSS Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 79,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,06 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 79,45EUR das entspricht einem Plus von +0,13 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.856,80PKT (-0,97 %).


    ATOSS Software

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