ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 230 Euro
- Jefferies bestätigt Buy und Kursziel 230 Euro
- Erstes Quartal lief deutlich besser als erwartet
- Nahostkrieg bremst positive Kursreaktion leicht
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei viel besser gelaufen als gedacht, schrieb Charles Brennan in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Ergebnissen. Der Hinweis auf die Belastungen durch den Nahost-Krieg könnte die positive Reaktion der Aktie allerdings im Zaum halten. Zudem dürften sich viele Anleger angesichts nahezu unveränderter Jahresziele noch einmal über die jüngsten Aussagen in der Presse wundern, in der die KI-Situation mit dem Cloud-Wandel verglichen und kurzfristige Belastungen avisiert worden seien./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 148,0 auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 07:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -1,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,21 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 183,10 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 195,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +16,91 %/+53,65 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 230 Euro
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Wichtige Kennzahlen des Q1 2026 im Überblick:
Cloud-Erlöse: Anstieg um 19 % (währungsbereinigt +27 %).
Cloud ERP Suite: Besonders starkes Plus von 23 % (währungsbereinigt +30 %).
Gesamtumsatz: Zuwachs um 6 % (währungsbereinigt +12 %).
Operatives Ergebnis (Non-IFRS): Steigerung um 17 % (währungsbereinigt +24 %).
Current Cloud Backlog: Liegt nun bei 21,9 Mrd. € (+20 % zum Vorjahr).
PR Newswire
PR Newswire
Zusammenfassung und Ausblick:
KI-Integration: SAP gab an, dass die Ergebnisse durch eine starke Nachfrage nach Business AI gestützt wurden.
Einmaleffekte: Der Cashflow wurde durch eine Zahlung von 408 Mio. € im Rahmen eines Rechtsstreits mit Teradata belastet.
Aktienrückkauf: Das im Januar angekündigte Programm über 10 Mrd. € läuft; die erste Tranche (ca. 2,6 Mrd. €) wurde am 1. April abgeschlossen.
Jahresprognose 2026: SAP bestätigte das Ziel, die Cloud-Erlöse auf 25,8 bis 26,2 Mrd. € zu steigern.
Die meisten Analysten wissen weder bei ERP noch bei KI wovon sie reden. Hauptsache die Hammelherde in die ein oder andere Richtung scheuchen.
Eigentlich eine recht "klare" Situation, weil es im Grunde nur 2 Szenarien gibt: