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Holcim im ersten Quartal mit weniger Umsatz und Gewinn
- Umsatz und Gewinn rückläufig wegen Winter und Franken
- Ebit sank organisch stärker durch Kostendisziplin
- Ziele 2026 Umsatz 3-5% Ebit 8-10% Free Cashflow 2 Mrd
(Wochentag im 4. Satz berichtigt: Freitag rpt Freitag)
ZUG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Holcim hat im Startquartal weniger umgesetzt und verdient. Aufs Ergebnis drückten der harte Winter in einigen europäischen Ländern und Währungseffekte. Aber auch der Verkauf von mehreren Ländergeschäften belasteten das Resultat. Der Umsatz fiel um 4,8 Prozent auf 3,52 Milliarden Franken (3,83 Mrd Euro), wie der Konkurrent von Heidelberg Materials am Freitag mitteilte. Dabei schlug der starke Franken erneut zu Buche. Organisch, also aus eigener Kraft, sei Holcim um 3,9 Prozent gewachsen, hieß es weiter. Dabei habe sich die Wachstumsdynamik im März beschleunigt.
Der wiederkehrende Betriebsgewinn (Ergebnis vor Zinsen und Steuern, Ebit) sank um 11,2 Prozent auf 431 Millionen Franken. Grund waren auch hier die Verkäufe von Geschäftseinheiten und der starke Franken. Die entsprechende operative Marge sank von 13,1 auf 12,2 Prozent. Organisch wäre der wiederkehrende Betriebsgewinn um 8,3 Prozent gestiegen. Grund sei unter anderem die strenge Kostendisziplin sowie die gestiegene Kundennachfrage nach den Premium-Marken und dem Angebot nachhaltiger Produkte und Lösungen, erklärte Konzernchef Miljan Gutovic. Dadurch hätten die Umsatzanteile von CO2-reduziertem Beton und Zement neue Höchstwerte erreicht.
In den Zahlen ist das im vergangenen Sommer abgespaltete Nordamerika-Geschäft nicht mehr enthalten, das als eigenständiges US-Unternehmen Amrize in New York an der Börse notiert ist. Insofern sind die Vorjahreszahlen Pro-Forma-Resultate. Insgesamt hat Holcim die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen teils deutlich übertroffen.
An den bisherigen Zielen hielt Holcim fest: Im Geschäftsjahr 2026 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent in lokaler Währung. Der wiederkehrende Betriebsgewinn soll um 8 bis 10 Prozent in lokaler Währung zulegen. Die entsprechende Marge soll weiter steigen. Zudem peilt Holcim einen Free Cashflow von rund 2 Milliarden Franken an. Darüber hinaus soll das Geschäft mit recycelten Bau- und Abbruchmaterialien um über 20 Prozent wachsen./jb/hr/AWP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 185,7 auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 07:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -2,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 33,63 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von +19,86 %/+51,82 % bedeutet.
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Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 51.06 CHF mit der höchsten Schätzung von 64.00 CHF und der niedrigsten von 42.30 CHF. Lesen Sie die detaillierten Statements der Analysten und verfolgen Sie die Entwicklung der Einschätzungen über die Jahre.
Laut Bank sitze ich auf einem Verlust von 8%.
Einkaufspreis 46.00 CHF , Letzter Kurs 42.23 CHF
Eigentlich hatte ich mit einem USD Kurs gerechnet - wie man sich doch täuschen kann.
Die Aktie erhielt auch eine CH ISIN - CH1430134226 - hatte da auch eine US ISIN erwartet.
Die ersten Gurus kommen aus der Hecke:
https://www.msn.com/en-us/money/topstocks/amrize-rated-neutral-in-new-research-coverage-by-ubs
https://site.financialmodelingprep.com/market-news/amrize-ltd-amrz-gets-overweight-nod-and--price-target-from-morgan-stanley
Ich würde annehmen, dass die Scheidung primär Amrize trägt - weiss das jemand besser?
So dass deren Divifähigkeit im laufenden Jahr eingeschränkt sein könnte.