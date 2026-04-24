JPMORGAN stuft INTEL CORP auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 35 auf 45 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Sowohl die Resultate des Chipkonzerns für das vergangene als auch die Aussagen zum laufenden Quartal fielen besser als erwartet aus, schrieb Harlan Sur in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Dies spiegele die Stärke bei Hardware- und Softwarelösungen für Rechenzentren, Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz (KI) wider. Sur verwies zudem auf die abermals erhöhten Investitionen. Wegen der Qualität der Gewinne (EPS) und des im zweiten Halbjahr zu erwartenden Gegenwinds für die Bruttomargen bleibe er aber trotz angehobener Schätzungen vorsichtig für die Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 23:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 23:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 66,78USD auf Nasdaq (24. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harlan Sur
Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 35
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harlan Sur
Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 35
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte