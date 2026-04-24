JPMORGAN stuft INTEL CORP auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 35 auf 45 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Sowohl die Resultate des Chipkonzerns für das vergangene als auch die Aussagen zum laufenden Quartal fielen besser als erwartet aus, schrieb Harlan Sur in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Dies spiegele die Stärke bei Hardware- und Softwarelösungen für Rechenzentren, Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz (KI) wider. Sur verwies zudem auf die abermals erhöhten Investitionen. Wegen der Qualität der Gewinne (EPS) und des im zweiten Halbjahr zu erwartenden Gegenwinds für die Bruttomargen bleibe er aber trotz angehobener Schätzungen vorsichtig für die Aktie./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 23:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 66,78USD auf Nasdaq (24. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harlan Sur

Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 35

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

